現代化計劃慢兼甩漏多　逾40年牛頭角街市翻新無時間表

由於不少街市又殘又舊、污穢不堪，又沒安裝冷氣，導致人流稀疏。政府早於2018/2019《財政預算案》中宣布預留20億元進行現代化街市，推行為期10年的街市現代化計劃，以改善食物環境衞生署轄下5個公眾街市的設施，但過去5年只完成一個街市翻新，其中啟用逾40年的牛頭角街市，卻仍未有翻新時間表，政府日前只拋出3個臨時短期街市的擬議選址徵詢區議會意見。

「街市現代化計劃」首個完成全面翻新的香港仔街市在今年4月先重新開業，除已拆卸的美孚荔灣街市預備重建，其他的九龍城街市、荃灣的楊屋道街市和北葵涌街市沒有計劃細節。

食物環境衞生署提交觀塘區議會的文件指出，牛頭角街市自1981年啟用至今逾40年。由於土地面積的限制，街市內的部分攤檔面積細小，通道亦較狹窄，以現今的需求而言，未能有效配合租戶日常營業，亦造成管理問題，而街市內的設施日漸老化，影響市民購物的環境。

街市全面翻新的主要工程範圍，包括重整街市和熟食中心佈，重新規劃攤檔 、擴闊通道、扶手電梯及街市入口；安裝空調系統；活家禽攤檔會 採用嚴謹衞生規格的櫥窗售賣方式設計，內設專用屠宰室，使活家禽與顧客能完全分隔，並設有獨立冷氣及空氣過濾系統；增設豬隻屠體暫存室，暫存室將配備空調，以防止屠體受到污染或變壞，及保障食物安全；翻新街市主外牆；翻新街市垃圾房，包括增設專門處理回收棄置發泡膠箱的設施；及其他改善工程，包括增加公共空間和座椅、增設育嬰室及母乳餵哺室、提升無障礙設施。

在街市關閉及全面翻新期間，考慮鄰近合適地方設置屬臨時性質的短期街市，3個擬選址包括牛頭角公園7人足球場、彩霞道休憩處及牛頭角下邨公園，距離現時牛頭角街市分別3至5分鐘路程，可容納貨櫃式由約40至56個。食環署亦就3個短期街市的建議選址徵詢相關政府部門。經詳細考慮相關情況及各方意見後，在牛頭角公園7人足球場興建臨時短期街市整體客觀而言較為可行。該署亦考慮安排部分牛頭角街市租戶調遷至臨時短期街市，待完成翻新工程後，再安排該等租戶遷回至翻新後的牛頭角街市。

針對現時牛頭角街市未有翻新時間表，觀塘區議會主席柯創盛認為任何政府工程須有時間表和路線圖，讓內部可以跟隨，也可向公眾交代，他又指現時商戶最關注搬遷安排，而街市內部也較為逼窄，因此希望可盡快翻新，也望政府可盡快交代時間表和路線圖。

對於當局提出3個選址，並認為在牛頭角公園7人足球場較為可行。柯表示，3個地方都較為「是正」、「企理」，不過柯認為，方案需考慮和評估觀塘區居民康樂設施的需要，他指秀雅道足球場已因需興建蓄水池而封閉，加上臨時街市方案，可能會導致區內居民數年未有足夠的足球場，且因翻新方案未有時間表，因此不能確保7人足球場可於何時開放。他亦指，臨時街市也需考慮周邊交通配套等，因街市須在凌晨上落貨，也要做好居民作息的評估。

政府沒交代翻新時間表，但立法會議員顏汶羽表示，據他了解，政府將於2024年將項目提交立法會作諮詢，及後在工務和財務委員會申請撥款，期望先興建臨時街市，預計2025年動工，2027年竣工。