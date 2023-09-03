設假程式誘投資倫敦金及虛擬貨幣　清洗3.2億黑錢　19人被捕

執法部門經深入調查後，近日鎖定一個由2022年中開始運作的投資詐騙集團，該集團透過成立投資公司作幌子，以低風險、高回報作招徠，吸引市民開戶投資，進行倫敦金及虛擬貨幣買賣，然而相關投資項目實質並不存在。根據調查，騙徒至少詐取25名受害人的金錢，涉款總值約400萬港元，每人損失由數萬港元至100萬港元不等。另外，該集團同時利用超個50個由空殼公司及俗稱「死士」開設的戶口清洗騙款。

上周三(8月30日)及周四(8月31日)，人員在全港各區搜查多個處所，在涉案集團位於九龍區一甲級寫字樓的投資公司，搜出大量與詐騙活動有關的客戶投資協議書；紀錄超過1,000個電話號碼、用來打「cold call」推銷電話的電話紙；不同款式、用來哄騙受害人的電話對答台詞，亦在涉案人士的居所搜出大量現金和名貴珠寶手錶。行動中，一共拘捕12男7女(25至42歲)，包括集團主腦、骨幹成員、空殼公司負責人及傀儡戶口持有人，涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」。

被捕人士分別報稱文員、地產代理、家庭主婦及無業，部分有黑社會背景，他們均已獲准保釋候查。人員已採取行動，阻截集團轉移懷疑犯罪得益，目前截獲大約150萬港元。由於相關傀儡戶口在過去一年處理的款項總額高達3.2億港元，遠超執法部門已知的騙款數目，人員會追查該集團及相關戶口是否涉及其他騙案或不法活動，確認是否有其他市民受騙，不排除作出進一步拘捕行動。

調查人員表示，涉案集團自去年6月開始活躍，運作具規模及較為成熟，主腦會安排成員開設投資金司，並於商業大廈租用單位作辦公室，以及成立公司網站。為了逃避執法部門和受害人的追查，集團會在公司運作一段時間後，迅速將公司倒閉，再由其他成員組織新公司，在另一商廈另起爐灶。集團以「cold call」形式推銷倫敦金及虛擬貨幣，期間會訛稱自己是資深的投資經紀，誘騙受害人參與計劃。受害人上當後，騙徒會聲稱以現金形式或轉帳到特定戶口收取款項，其後再在預設的應用程式為對方開設帳戶，部分人甚至被游說簽署授權書，授權個別經紀全權操控他們的帳戶。

事實上，相關應用程式只是虛擬交易平台，與市場上的倫敦金及虛擬貨幣無任何關連，故此騙徒從來無作任何投資，只是利用程式虛構不同情景，從而騙取受害人的金錢。常見情景包括，集團成員會在獲授權的帳戶進行頻繁、不尋常的交易，又或者在買貨後長期持倉，目的是收取高昂交易費和存倉費，使受害人戶口內的本金或盈利慢慢全數虧損。另外，騙徒會製造嬴錢或輸錢假象，利用言語攻勢哄騙受害人繼續投資，甚至增大投資金額，並聲稱可以在短時間內賺回虧損或擴大盈利。惟受害人倘要取回本金或盈利時，就會被騙徒藉詞推搪或拒絕，甚至要求收取高昂行政費才可處理，最終有蝕無賺。