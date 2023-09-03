專家指生蛇或引發多種併發症　疫苗昂貴礙預防　議員促政府資助

很多人受俗稱「生蛇」的帶狀疱疹困擾。據研究顯示，50歲以上將有超過100萬名帶狀疱疹患者，當中30萬患者或會有持續後遺神經痛楚，甚至出現不同程度的併發症，如神經系統、腦血管及心血管的併發症等，惟帶狀疱疹疫苗費用昂貴，普通市民難以負擔，有議員建議政府應盡快為50歲以上香港市民提供免費帶狀疱疹疫苗接種。

據研究顯示，約三分之一人一生中最少會患一次帶狀疱疹，50歲以上人士每7人便有2人帶狀疮疹，每20名患者便有1人會出現後遺神經痛，部分患者會因供發症需要人院治療；香港大學內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅也指約四分一因帶狀疱疹而入院的患者會出現不同程度的供發症，如神經系統、腦血管及心血管的併發症，嚴重可導致急性病毒性腦炎、中風及帶狀疱疹上眼等問題，他又稱，新冠期間，治療的藥物很多帶有類固醇、影響免疫系統的藥，導致抑壓免疫系統，可誘發生蛇機會。

帶狀疱疹影響甚大，而相關疫苗動輒數千元，基層市民難以負擔，香港醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷指，針對成人的疫苗資助計劃自2018年10月後便沒有再更新；而梁熙建議政府分階段帶狀疱疹疫苗納人現行成人疫苗資助計劃，首階段先為 65 歲以上及免疫力低群組提供免費接種，並逐步將計劃擴展至50歲以上市民，配合政府推動「以預防為重」的基層醫療策略。

孔也引述研究表示現時每位帶狀疱疹患者平均醫療開支門診為約2,400港元，而住院約需23,000至38,000港元，因此長遠而言，注射疫苗也可減輕公營醫療負擔。

此外，梁熙指社會對帶狀疱疹的認知和了解不足，建議醫管局公布每年因生蛇及其相關併發症而需人院的人數、住院日數的數據，日後按每季度定期公布有關數字，提高大眾對生蛇的了解。他又建議當局利用地區康健中心、衞生防護中心網上資源等途徑，加強教育和宣傳工作。