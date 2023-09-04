理大辦研究指導計劃　擴闊學生眼界為升學就業做準備

香港理工大學發表第三屆「青少年研究指導計劃」成果。計劃由超過80位來自理大不同學系的學者，指導130名中學生進行42個研究範疇，包括康復治療、生物醫學、酒店及旅遊、護理學、語文、工商管理、時裝與設計和工程學，亦涵蓋人工智能及元宇宙等新興科技，而今年參與計劃的學生人數更創新高。理大副校長(學生及環球事務)楊立偉表示，計劃可以擴闊學生的眼界，為未來升學選科和就業做好準備。

西島中學學生盧樂熙在理大建築環境及能源工程學王蒙博士等人的指導下，進行為期三個月的「應用人工智能及機械人科技的智慧消防」研究。以研發會自主尋找火源，將火源撲滅的機械人，在毋須人為干擾及沒有在水中添加滅火劑的情況下，將自動化尋找火源和消滅火種。他希望未來可以把智能機械人運用在真實的火災現場，成為消防員的好幫手，保障前線人員的安全。王蒙表示，在指導學生前，他已經主動學會基本科技操作，很驚喜學生有很多想法，亦佩服他的學習速度，相信未來該研究會應用在實際環境。

來自基督教宣道會宣基中學的學生曾彩霞和拔萃女書院的學生陳詰珊，在理大工程學院工業及系統工程學系高級專任導師鄧育明的指導下，合作研究「結合虛擬實境技術建構元宇宙遊戲」。在研究相關文獻後，於元宇宙構建虛擬環境和創作虛擬角色，並把促進健康的運動元素加入電子遊戲中，使玩家可在網絡世界中進行互動。陳詰珊稱，參與計劃後提升了她對科研的興趣，未來會繼續研究虛擬實境的技術，希望將來投身於科研行業。