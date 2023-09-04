城大兩初創獲評亞洲百大焦點企業　研癌症診斷及免疫療法

由香港城市大學教職員創立，並獲城大天使投資培育的2間生物科技初創企業，入選《福布斯亞洲》「2023亞洲最值得關注100家企業」。該兩間初創企業分別針對基於血液的癌症診斷，及基於納米抗體的免疫療法，運用創新生物醫學技術解決現時未能滿足的醫療需求。

該2家初創企業分別是「晶准醫學」和「捷博生物」。前者由城大高級副校長(創新及企業)兼楊建文講座教授(生物醫學)楊夢甦，以及其研究團隊於2017年共同創立。該公司開發出突破性液體活檢技術作癌症篩查，能作出精準診斷及疾病監測。後者由城大生物醫學系教授史家海及其學生危立坤共同創立，專門開發用於診斷和治療癌症等疾病的納米抗體，其開發了獨特的平台技術，利用一種本港常見的小鯊魚的免疫接種來製備高親和納米抗體。捷博生物獲得城大於2021年推出的大型旗艦創新創業計劃HK Tech 300的種子基金和天使基金投資。

今年《福布斯亞洲》「亞洲最值得關注100家企業」名單共收到550個提名，最後成功上榜的企業來自13個亞太地區國家及地區，涵蓋生物科技與醫療保健、電子商務與零售、金融等11個類別。《福布斯亞洲》在公告指出，隨着利率上升和經濟放緩，初創企業獲得資金的難度增加，故此今年上榜的企業均足見具韌性及光明前景。