「蘇拉」無阻學童開學心情　善用風假趕功課

受風暴「蘇拉」吹襲影響，全港中小學及幼稚園的開學日，由9月1日延至今日(4日)。大批學生早上均抖擻精神，陸續回校上課。其中在上水一間小學，早上7時半已經陸續有學生返回學校。鳳溪第一學校校長朱偉林表示，風暴前校方已經盡量將戶外物品搬到室內，大型帳篷亦已用長櫈壓住，並有委聘公司檢查學校天台的太陽能板；惟有數個大型帳篷被吹爛，校園亦有大量樹木斷枝，昨日經校方人員努力清理後，今日順利開學。

朱偉林指，學生都期待回校，當中有兩成是跨境學生，數目較去年少，因為有部分學生選擇在深圳讀書，而「雙非」、「單非」的學生都較往年少。校方事先已提醒學生準時上車，並提點保母車公司向家長確定上車時間和地點，確保有足夠人手，結果學生們皆能順利返校。有今個學年升小六的跨境學生表示，今晨5時許已起床，經福田口岸過關，大約用了10多分鐘；他表示，過關人流較多但過程都算快，又指打風沒有影響心情，認為不用上一天課再放兩天假的安排較好，可以有更多時間準備開學。亦有升小一的本地學生表示，利用上星期五的颱風假期，完成全部假期功課，期待新一年學業成績可以更好。

另外，在九龍塘校區，東網記者現場所見，清晨已有不少家長提早出門，專程駕車接載子女上學，令當區路面有少許擠塞。未知是否學童們放暑期樂而忘返，入校門前均對父母帶點依依不捨，惟見同學朋友仔即面露笑容返回校園。