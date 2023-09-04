千名跨境生使用香園圍口岸來港上學　林世雄：交通秩序良好

愛超強颱風「蘇拉」影響，中小學開學日被延遲至今日(4日)，運輸及物流局長林世雄今晨就視察香園圍邊境管制站公共運輸交匯處，以了解公共交通服務和校巴接載學生的情況。林表示，今早約有1,000名跨境學童使用香園圍口岸來港上學，交通秩序良好，候車的學生大致滿意安排；並指已加強公共交通的班次，運輸署會繼續和營辦商，留意巴士和小巴的乘客量及營運情況，按情況就服務水平及車站排隊秩序等，與營辦商跟進。

林又指，運輸署的緊急事故交通協調中心，早上6時開始已提升至最高級別的聯合督導模式運作，監察各區的交通及公共運輸服務情況。上午的交通大致暢順，公共運輸服務基本上能滿足需求。而運輸署表示，開學日整體的路面交通較平日繁忙，但各條主要幹道及過海隧道的交通大致正常，港鐵及巴士各路線維持正常服務。

另外，不少市民均關注風暴過後，路面的塌樹及阻礙物清理情況。林世雄指路政署和承建商正全力清理道路障礙物，目前全港所有巴士路線今日已經恢復服務，包括較早前港島南區部分路段因塌樹或道路障礙物而受影響的城巴路線。而九巴及龍運表示，開學日巴士運作大致暢順，感謝車務員工及政府部門於風暴蘇拉襲港後，協力清理路面雜物及下垂樹枝，讓所有巴士路線可回復正常服務。