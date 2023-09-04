考生投訴SAT考試Wi-Fi失靈　要求考評局改善

由美國大學理事會(College Board)主辦、香港考試及評核局獲委託於本港舉辦的學術能力評估測試(Scholastic Assessment Test)，上月底於亞洲國際博覽館舉行，東網收到考生投訴，指她參與的考試場地出現多次「甩轆」情況，包括要考生乾等逾兩小時、試場的無線網絡(Wi-Fi)失靈，到支援室更要坐在地上考試。結果，逾百名考生延遲逾兩句鐘才完成考試，表現大受影響，要求考評局改善場地安排及設施。

今年8月份的SAT考試於8月26日(星期六)舉行，考生應考時須自行攜帶有充足電量的電腦，並確保在前赴試場前於電腦下載由美國大學理事會提供之SAT考試應用程式「Blue Book」，以及可以順利啟動系統，在應試時需連接由試場提供的Wi-Fi，以啟動「Blue Book」系統作答。參與該考試的Mary(化名)事後向東網投訴，指試場出現大混亂，她被通知需要於早上7時30分到達試場準備，由於試場位於偏遠的亞博館，眾多考生為免遲到而需要前一晚入住附近的酒店。然而，當日的考試時間實際上在早上10時才開考，不理解考評局要提早2.5小時到場的做法。

Mary又指，考生帶手提電腦到場參加考試，入場時就要交出手機，必須連接試場的無線網絡，惟她卻發現現場訊號極差，她多番嘗試也無法連線上網，而場亦有超過100名考生出現相同情況，各人十分慌張。現場有職員嘗試提供支援，又着她到支援室應考，她按指示趕到支援室，發覺內裏已坐滿人，甚至有同學要坐在地上考試。

她其後因無位置坐而回到主考場，幾經波折才終於連線上網，結果延遲逾2小時才完成考試，批評考評局在設置場地及連線安排上非常混亂，令包括她在內的多名考生無辜受累，亦坦言自己無法發揮出應有水準，已有心理準備要重新再考，她盼望考評局能好好改善場地安排及應考設備，待她下次再考時能夠不會因場地及連線問題而再次「肥佬」。

考評局發言人指，上述SAT考試期間，有小部分考生因個人電腦裝置的不同設定而在連接Wi-Fi或啟動「Blue Book」系統時遇上困難，但考試運作大致暢順。另外，所有考生於應考期間均獲安排適當的桌椅進行考試。 截至8月30日，考評局未有收到有關今次考試的投訴。然而，考評局正與美國大學理事會檢視是次考試的安排，以作出適當的改善。