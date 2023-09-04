以合併重置學校穩定學額供求　教育局稱仍有足夠學校供選擇

全港大部分中小學生今日(4日)開學，惟整體學生數字趨降。教育局局長蔡若蓮指出，小一學生人數結構性下降屬預期之內，稱學齡人口下降是結構性問題，政府在確保公帑得到善用的原則下，已採取相應措施穩定學額供求，包括合併和重置學校，亦有官立學校停辦，而班級數目亦相應作出調整，希望學生的學習質素不受影響。

局方又指在學齡人口下降之際，已全速推進小學小班教學情況，在成熟班級已全面推展，面臨收生困難的學校亦有其他發展方案，認為目前仍有足夠的學校供學童選擇，而當局亦會密切留意適齡學生情況，並與學校保持溝通。對於當局在新學年調整中學開班機制，蔡若蓮指新機制是實事求是，減少了部分收生困難中學的「虛位」，令學校可更專注長遠規劃，而非忙於宣傳招生。

而上周本港受強颱風吹襲，不少學校受到破壞。蔡若蓮指出，學校今日在兩個風暴中間開始新學年，有學校在風暴期間禮堂水浸，窗戶被吹爛，但校方人員盡最大努力，在短時間內處理，就此感謝校方的努力，又勉勵學生要保持正向思維及身心健康，鍛煉抗壓能力。蔡指風暴總會過去，要以積極樂觀態度面對挑戰；又提醒學生，讀萬卷書不如行萬里路，希望學生多考察，積極參與內地和外地考察交流活動，拓闊眼界。