首輪護理員輸入少於半數獲批　業界指影響人手及服務

本港護理服務人手短缺，首輪「院舍輸入護理員特別計劃」於7月3日結束申請，並剛完成審批。社會福利署回覆傳媒查詢時指，370間院舍遞交申請2,162個輸入護理員配額，超額申請逾倍，最終173間院舍獲批1,003個配額。安老服務協會稱，不少以往循「補充勞工計劃」申請輸勞的私院在首輪特別計劃未能獲批配額，意味原有外勞未能續期，將影響人手和服務，批評新舊計劃銜接出問題，不應將新舊申請混合處理，審批時應優先考慮原已聘用外勞的院舍。

根據數字，370間院舍於首輪特別計劃遞交配額申請，私營及自負盈虧院舍佔71%，餘下為津助及合約院舍，共申請輸入2,162個配額。私營及自負盈虧院舍、津助及合約院舍分別獲批輸入配額652和351個，佔各自申請配額約45%和49%。社署指上月28日已發信通知院舍申請結果，第二輪則於本月28日至10月11日接受申請，提供約千個配額。至於會否考慮增加配額，社署稱政府會持續監察輸入護理員的需求，適時檢討。

對於業界反映情況配額人手不足將影響服務，社署指鑑於特別計劃配額有限，跨部門聯絡小組必須按已公布原則，以先到先得方式審批申請，確保所有申請均獲公平處理；在保障本地工人優先就業前提下，未能在第一輪獲批申請配額的院舍應積極考慮招聘本地人手，以確保院舍服務得以維持，保障長者住客福祉，如確實有需要，院舍可在第二輪申請期及時提交申請。

以往私營安老和殘疾院舍可經勞工處「補充勞工計劃」申請輸入護理員，港府今年6月推出特別計劃准許所有類別院舍申請，繞過勞顧會審批，另設審批機制；社署署長會諮詢由勞福局、社署和勞工處代表組成的跨部門聯絡小組意見，以決定每宗申請可輸入人數。特別計劃配額上限7,000人，計及現有4,000個輸入護理員，冀額外輸入3,000人。

安老服務協會主席陳志育稱，不少院舍在首輪特別計劃未獲批輸入護理員配額，意味現有外勞未能續期，將影響人手和服務，短期亦難在本地招聘合適人手，後果嚴重。他批評新舊計劃銜接出問題，政府應檢討並「補鑊」，不應將新舊申請混合，審批時應優先考慮原已輸勞的院舍。