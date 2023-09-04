元朗潭尾隔離營改建外勞宿舍　料下月運作可住8000人

本港部分行業人手短缺，政府早前推行輸入外勞計劃，首批外勞會在今年第4季來港。建造業議會負責將元朗潭尾的社區隔離設施，改裝成外勞中央宿舍，料可容納8,000人。發展局稱相關外勞宿舍仍在進行工程，料下月開始運作，為期兩年，並正另覓土地作長期中央宿舍。

正在改建的元朗潭尾社區隔離設施地皮面積約10公頃，相當於18個標準足球場的大小，預料可提供2,000個單位、供8,000人入住。發展局署理副秘書長黃何詠詩指，潭尾外勞宿舍目前仍正進行工程，預料下月開始運作，為期兩年。當局亦正同步另覓土地，期望用作長期中央宿舍。她出席元朗區議會時指，潭尾宿舍交由建造業議會、基於兩項原則營運，包括不影響元朗區內交通及居民生活，以及讓工友有舒適的居住環境。

建造業議會行政總裁湯熾忠透露，潭尾中央宿舍會採用開放式管理模式，外勞出入會有紀錄，避免大批工人同時進入社區，強調管理的基本概念是不影響附近居民及社區。他又指，宿舍的中央管理團隊，會與14個小區保持溝通，每日會分地點、分時間，安排旅遊巴接載外勞前往地盤工作，確保不會對地區交通等構成不便。元朗區議會副主席鄧賀年就指，工人不是AI(人工智能)，他憂慮若有人遲到，同時又有大量旅遊巴停泊，會加劇區內交通擠塞問題。