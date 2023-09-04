涉WhatsApp群組內揚言殺警　3男否認煽惑傷人今區院開審

3名男子涉嫌在2019年，於一個有關「Audi」汽車的WhatsApp群組內揚言殺害警員及他們的家屬，被控2項煽惑他人有意圖而導致有人身體受嚴重傷害罪。3名被告今（4日）於區院否認控罪，案件隨即開審。控方傳召曾為群組成員，並察覺對話有異樣而通知同僚的高級督察作供。

3名被告依次是50歲售貨員關嘉林、31歲健身教練葉子軒及51歲工程公司東主曾智健。3人被控於2019年10月7日，在香港非法煽惑其他不知名人士，非法及惡意地導致警務人員，及警務人員其家屬身體受嚴重傷害，意圖使他們身體受嚴重傷害。據控方開案陳詞指，案發期間3名被告均是「HK Audi 5 Club」WhatsApp群組的成員，關更是群組管理員之一，案發時群組擁有稍多於100人。案發當晚約9時，曾先在群組發言，約個多小時後，其中1名成員提及一段保安員制止執法人員進入商場片段，及後引來包括3名被告及其他成員回覆，3名被告開始主導並驅使衝着傷害執法人員的討論，以及從中散播針對執法部門的的不合理憤恨，眾人亦提及人員應受傷害原因及傷害他們的方法。

至午夜時分群組共發出超過579條訊息，包括提出傷害人員及其家人及令他們身體受嚴重傷害的方法。3名被告發出的訊息包括「班黑警係確確實實強姦咗人同殺咗人，死有餘辜?」、「黑警死全家，禍必及妻兒」、「如果有人無差別殺警，殺佢哋老婆仔女，佢哋會驚」、「每3個月殺1個，殺X到佢哋出街都疑神疑鬼」及「緊係向佢哋家人仔女報復啦」等。同年12月31日3名被告先後被捕，他們均稱發布訊息旨在宣洩憤慨情緒或怒火，無意傷害他人。葉稱其訊息引發支持警隊的群組批評，並聲稱已作公開道歉，但人員找不到相關證據；控方傳召本身是群組成員，案發時是警方商業罪案調查科高級督察的陶勁笙作供，現為總督察的陶稱他為Audi車主，2018年初加入涉案群組，並曾出席車聚等活動，案發時仍在群組當中。他稱發現群組內對話有異樣遂通知同僚。

案件編號：DCCC 571/2022