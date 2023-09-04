政Whats噏：段崇智普通話籲新生了解國情　無回應改組校董會爭議

立法會相關委員會已完成審議改革中大校董會嘅私人草案，預料10月會提交大會恢復二、三讀，而成為眾矢之的嘅中大校長段崇智今日(4日)中大嘅開學禮後，被問到中大校董會改組嘅爭議，佢並冇回應。

講返開學禮，段崇智用咗英語、廣東話同普通話致詞，其中佢係用普通話談及國家發展同國民教育。佢話香港能享受地理優勢，與內地及國際保持緊密聯繫，作為中大嘅一員，有責任進一步了解國家嘅悠久歷史同多元嘅現代發展，又話中大會提供豐富而實用嘅國民教育，提高學生嘅國家安全意識，培養民族認同感。

佢亦鼓勵學生要將目光放遠，以開放嘅心了解同把握區內發展帶來嘅機遇，裝備自己為國家、社會進步，以至世界持續發展作出貢獻。佢又話各個國家同地區較以往更唇齒相依，每件事情、每個決定皆帶嚟嘅廣泛同深遠嘅影響，而人類正面臨氣候變化、能源危機同疾病等迫切問題，需要全球社會共同關注,同解決，又寄語新生要勇於承擔社會責任感，持續思考自身行動同決定會否影響他人同周邊世界。

有關科技發展嘅影響，佢係用廣東話同英文講嘅。佢話科技進步為勞工市場同就業生態帶嚟重大改變，威脅唔少工種地位同價值，喺人工智能同機械人嘅年代，學生必須積極學習新技能，將注意力集中喺發揮人類獨有的特質，先能夠保持優勢，唔會被機器取代。

佢又鼓勵學生學會善用新科技，承擔責任，做對社會有益的事，期望學生在未來4年的學習，注意發展創意思維，培養明辨思考和當機立斷的能力，學習與他人合作，掌管情緒，因呢啲技能都係人類獨有且不可或缺，即使最強大嘅人工智能或機器都難以學習。最後，佢亦以「學然後知不足」勸導學生須承認自己嘅不足，又話願望成真須付出許多努力、精力同毅力。