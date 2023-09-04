後父涉5度強迫養女手淫　事主不敢告知他人：唔想養母無咗頭家

年近七旬現已退休男廚師，被指約10年前起5度強迫其妻子的10歲養女替他手淫，並於前年因小事與妻子爭執疑出手襲擊妻子，事主意圖阻止時疑遭該漢扯頭髮及「叉頸」，他更疑𢱑向事主陰道。該漢今早（4日）在區院否認向16歲以下兒童作猥褻行為及普通襲擊等7罪，控方傳召事主於屏風下作供。事主聲淚俱下稱對於被強迫替被告手淫一事覺得「好核突」，但她不敢告知養母，因「我唔想因為呢件事搞到佢（養母）又無咗頭家」。

代號T.S.I.的被告（69歲）現已退休，他被控5項向16歲以下兒童作猥褻行為、1項普通襲擊及1項非禮罪。控罪指被告於2013年9月至2014年9月期間5度在上水某單位向當時10至11歲的X作出嚴重猥褻行為，並於2021年11月23日在同一地點襲擊及非禮X。被告妻子Y為X的養母，Y帶着X嫁予被告並同居於涉案單位。X供稱首次事件她正就讀小五，當晚只有她及被告在家，她正用被告送給她的化妝箱替被告化妝，被告突然掏出其陽具要X幫他，她最初不明白要做甚麼，其後被告用手向陽具上下郁動並要X照做。X其後照做直至被告射精，期間被告曾摸X的臀部及大腿，X沒有把事件告知他人。

X指直至2014年9月，被告以同樣手法4度逼X替他手淫，並稱如X不照做便不讓她化妝，故X有照做。X稱因覺「核突」並知道當時任廚師的被告有買手套，故她會戴上手套替他手淫。當被問到何以不告知Y，她稱Y自她年幼已帶着她，難得Y找到被告作她後父，她不想破壞其家庭故沒有告知Y。只是到她18歲後曾略為把性侵事件告知友人。X又指前年11月23早上，Y回家時發現飯餸在廚房的地上，她其後為此與被告爭執，正在睡覺的X見到被告意圖襲擊Y，她遂擋在2人之間。被告把矛頭指向X並扯她頭髮及叉其頸，令她跌在地上。被告及後又以手𢱑向X陰部，Y最終報案，執法人員到場調停，但X並無投訴。其後她在男友陪同下到醫院驗傷，在男護士詢問下事件轉交執法部門處理。據雙方同意案情，被告於被捕後稱：「今朝阿女揸我春袋，我先扯頭髮同叉頸，我之前無侵犯佢。」

案件編號：DCCC 407/2022