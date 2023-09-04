大欖隧道口「盲頭鷹」撞巴士　撼爆擋風玻璃

今晨(4日)10時27分，一輛往天水圍的269C路線九巴，駛過大欖隧道至八鄉收費亭時，意外撞到一隻食蛇鷹。九巴車頭擋風玻璃應聲爆裂，食蛇鷹亦被撞至重傷，沒有任何反應，姓周(55歲)車長連忙停車報案，執法人員到場處理。有網民上載該鷹的照片到社交網，形容該鷹是「盲頭烏鷹」。另有網民表示「可憐」、「陰功」，願牠安息。

九巴發言人表示，今早近11時，九巴一輛269C線開往天水圍市中心的巴士，在駛出大欖隧道時，有一隻雀鳥飛過撞到巴士車頭玻璃導致輕微破裂，巴士已回車廠修理，雀鳥則交由隧道職員處理。

食蛇鷹學名冠蛇雕，又名冕蛇鵰、食蛇鵰，是一種中大型猛禽。牠分布在東亞、南亞、東南亞，從喜馬拉雅山到印度和斯里蘭卡到中國南方和台灣及中南半島、菲律賓、印度尼西亞。食蛇鷹身長約55至75厘米，翼展約150至170厘米，以蛇類及爬蟲類為食，多在森林裏獵捕，也會捕食蜥蜴、蛙類、小型鳥、松鼠、飛鼠、鼠類及昆蟲。

資料顯示，2021年11月17日亦發生同類事故，一輛68X路線九巴駛至大欖隧道轉車站時，一隻疑似貓頭鷹撞向上層右車頭，並留在樹擋位置，相關政府部門檢走鷹屍。