涉呃780萬樓按　高級消防隊長否認兩項欺詐罪

高級消防隊長被指訛稱購買「譽．港灣」物業自住，以欺詐銀行及香港按證保險有限公司向他批出約780萬港元的八成按揭貸款，因而被控兩項欺詐罪。他不認罪，案件今（4日）在荃灣法院（暫代區院）開審，初步預計審期5日。

38歲被告許智豐，報稱任職高級消防隊長。他被控於2020年4月16日至7月8日藉作欺騙，即在按揭貸款申請中，向中國工商銀行（亞洲）有限公司虛假地表示，他在購買太子道東「譽．港灣」7座一個單位後會佔用該物業，意圖詐騙而使工銀亞洲批准上述按揭貸款申請，批出一筆港幣7,791,742.73港元貸款，導致被告獲得利益或致工銀亞洲蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。

另一欺詐罪則指被告於上述同日藉作欺騙，即在按揭保險計劃，向香港按證保險有限公司虛假地表示，他會入住上述單位，意圖詐騙而誘使按證保險公司批准上述按揭貸款保險申請，導致被告獲得利益，或導致香港按證保險有限公司蒙受不利或有相當程度的可能性會蒙受不利。控方開案陳詞談及，被告在警誡下承認，他明白取得該物業按揭貸款的條件，包括物業的自住要求；自2020年7月8日起，該物業一直出租，他從未在該物業內居住。

案件編號：DCCC 677/2022