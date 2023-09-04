近9成受訪工人不熟悉補償條例　協會促成立保障局集中處理

近年香港職業及工業意外頻生，僱員在工傷後往往要面對漫長的索償及復康期。工聯職安健協會今日(4日)公布一項調查發現，有近90%受訪工人表示從未聽過或不熟悉《僱員補償條例》，以致工傷時因不太了解處理程序而需向勞工處求助。協會建議政府推行中央職業保險補償，並透過成立專責機構營運，加強工人工傷復康支援。

協會研究了中國、英國、新加坡及澳洲與香港的工傷處理制度的情況，並先後進行了兩次問卷調查。第一次訪問成功收集200名在工傷期間或曾經工傷的工人回應，結果發現有86.5%人表示未聽過或不熟悉《僱員補償條例》，在工傷時往往需向勞工處求助；而工人對勞工處的滿意程度，若以5分為最高分，亦只有平均2.09分，其中44%工人更只給1分評分，反映勞工處並未在工人進行工傷索償中產生應有作用。

另一份問卷則收集了537位工人回應，當中476人為一般僱員，61人為自僱者。結果發現83.2%人並不清楚《僱員補償條例》的具體保障範圍及程序，更有48%人不知僱員向勞工處呈報工傷時限；而自僱受訪者中，則僅有50.8%人有購買保險，34.4%人並未考慮購買，14.8%則被「拒保」，反映現時香港存在個別行業購買勞工保險困難，《僱員補償條例》亦未有足夠助力協助工人購買保險。

協會建議設立「中央職業保險補償基金」，並成立「職業安全健康保障局」推行，以一條龍方式處理工作保險、復康及賠償問題，避免勞工處、法庭、私人保險公司等各自為政的情況出現，解決香港現有購買保險難、索償時間冗長、重賠償輕復康等問題，並檢討及修訂現有《僱員補償條例》，擴大保障範圍至新工作模式下的工作者，以及引入復康概念，以加強工人工傷復康支援。