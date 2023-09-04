月內破近百宗毒案拘129人　兩青少為數十元報酬斷送前程

執法部門在8月7日至9月1日展開代號「捍衛者」、「絡靖」的全港性反毒品行動。行動中，人員偵破99宗毒品相關罪行，檢獲共重近204公斤、估計市值逾8,600萬港元的毒品，拘捕108男21女(15至70歲)，其中12人為20歲或以下人士，並有4人屬學生。他們涉嫌「製造危險藥物」、「串謀販運危險藥物」及「管有危險藥物」等罪名，部分已被落案起訴。

行動期間，人員於8月16日至31日巡查多個不同處所，同時有鑑於大麻檢獲量上升，重點部署堵截大麻供應鏈的執法行動，成功破獲3個大麻種植場，檢獲共約930棵大麻植物。當中涉及年紀最小的案件，一名15歲少年與另一名17歲青年受薄酬引誘參與毒品活動，每次犯案僅獲得數十港元酬勞。

調查人員指，被捕青少年往往是受人操控，或被毒販摸準「搵快錢」心態而受利誘。毒販在招募過程的一切承諾，實質只是「糖衣毒藥」，青少年被捕後得不到任何幫助，只能獨力承擔刑責，一旦被定罪，有機會斷送前程。

另外，部門透過情報收集，偵破4宗跨境販毒罪，包括以郵包空運石獅子擺設藏毒，牽涉4名本地男女赴泰販毒的「毒品旅行團」、或用貨運形式偷運毒品等。人員強調，執法部門會繼續與海關、內地及其他海外執法機關合作，堵截不同的跨境販毒活動。