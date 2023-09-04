年輕中風發病率廿年間升3成　本港引入AI助輕症者康復運動

本港中風患者有年輕化跡象，年輕中風個案(18至55歲)，近年發病率有上升趨勢，在2021年就有3,126人因中風而死亡，由2001至2021年20年間，年輕中風發病率增加30%。有病人組織早前進行一項問卷調查發現，大部份中風患者認為自己在病發後，體力及活動程度、靈活反應未如理想。由於缺乏恆心及沒有人指導，導致難以進行定期運動習慣，大部份中風患者都希望透過AI人工智能復康運動，並可在家進行，能夠大大提升運動意欲。

新健社早前進行一項問卷調查，並收集了120名中風患者回應，其中有5%為年輕中風人士，年齡介乎18至30歲。整體而言，60%受訪者中風年期達5年或以上。對於自評體力、靈活程度及身體反應、自我照顧能力、走路及走樓梯的情況，大部分受訪者自評身體狀況較不理想，尤其是在體力，靈活程度及身體反應的情況，有67%受訪者自評5分或以下。而自我照顧能力，走路及走樓梯亦分別有62%及66%受訪者自評5分或以下。

調查亦有問及患者在中風後曾否獲得復康運動安排，有7成患者表示有，但分別有69%、74

%、67.5%受訪者評價「頻密程度」、「每次復康時間」、「與住家距離」為5分或以下，反映評價未如理想。至於運動習慣，有84%受訪者認為運動對中風復康有幫助達5分或以上。近半受訪者表示會每天運動一次，但有8%受訪者表示沒有運動習慣。問及沒有定期運動(即少於隔日一次)的最大原因，最多人表示缺乏恆心、沒有人指導，以及體力不足受到局限。

全球人口老齡化對醫療服務需求急增，本港亦引入首個為中風患者度身編訂復康療程的流動應用程式。醫護人員會按患者年齡、病情及復康部位等因素，來配對合適的運動種類。目的讓中風患者在家中可透過AI(人工智能)應用程式來輔助進行復康運動，以更精準的方法來訓練需要復康的部位。

腦神經科專科醫生黃家星醫生指出，風患者在病發後的復康運動十分重要，可以直接影響患者再入院的風險以及其活動能力。中風患者在3個月內的死亡率大概是30%，在中風的生存者當中，有超過一半會完全回復自我照顧能力，少於兩成的患者有嚴重殘障。他指，AI復康療程主要針對輕度及中度中風的患者，如中風後遺情況非常嚴重，或無法跟隨指示運動則可能未能採用，建議患者必須在有照顧者在旁的時進行運動。