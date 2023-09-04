本港麻雀數量較去年微跌1成　觀鳥會籲停用老鼠膠

全球暖化問題日益嚴重，各地氣溫持續上升，直接影響不同物種的生存空間。香港觀鳥會剛完成第8次全港麻雀普查，結果發現市區樹麻雀(下稱麻雀)較去年微跌約10%，按推算全港目前約有24.3萬隻，數字雖令會方「鬆一口氣」，惟指本港仍存不少「都市陷阱」威脅雀鳥數目及物種，如老鼠膠，呼籲市民慎用相關工具，保護雀鳥生命。

香港觀鳥會於今年5月6日至14日期間，安排了逾120名普查員在全港18區88條路線中數算麻雀的數目。按普查推算結果，全港目前約有24.3萬隻麻雀，較去年微跌約10%；當中以深水埗仍為最多麻雀聚居地方，其次為屯門區及黃大仙區；若按土地用途劃分，最多麻雀聚集的是鄉村區、住宅區和康樂及休憩區。至於麻雀最愛築巢的地點分布而言，經點算的145個鳥巢中，34%都築在排水或排氣口上，20%在冷氣機頂，另分別有13%及12%在植被及屋簷上築巢；而去年最熱門的築巢地點為大廈外牆上，今年則僅佔9%。

研究主任鍾晉霆指，排水口、冷氣機等均較隱蔽，可保護麻雀幼鳥被襲擊，故麻雀較喜歡跟人類共居、依賴都市，人口密集的深水埗亦因此成為有最多麻雀聚居的區域。他續指，麻雀數量升跌除了可反映一個地方的生態多樣性情況，亦能顯示該處是否面臨嚴重環境污染。而本港麻雀數量曾在2021年一度跌至歷來最少的21萬，情況令人擔心，幸數量去年回升，令會方暫可「鬆一口氣」。

惟助理教育經理余暢恒強調，本港麻雀數量最高峰曾達約30.7萬隻，故整體而言，麻雀數量仍呈跌勢，不能掉以輕心；其中都市雀鳥主要面臨2大受傷死亡危機，分別是「鳥撞」，即因無法識別玻璃幕牆為障礙物而誤撞建築物，以及墮入「老鼠膠陷阱」，羽毛被黏着而能掙脫；其中根據資料，由前年至今，本港共錄得約250隻鳥撞個案，當中包括9隻麻雀、7隻紅耳鵯和14隻珠頸斑鳩；鳥撞黑點包括美孚站、青衣城等。而嘉道理農場數字亦顯示，今年1月已接收25隻誤中老鼠膠的野生雀鳥。觀島會建議市民及社會各界在設有玻璃幕牆的建築貼上防鳥撞貼紙，以及停用老鼠膠陷阱等，以保護野生麻雀及其他雀鳥。