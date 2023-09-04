金融趙涉洗黑錢走佬遭通緝　同案被告疑兌現相關支票今否認控罪

香港黑幫和勝和前坐館「上海仔」郭永鴻的頭馬之一、綽號「金融趙」的趙俊名，因涉嫌欺詐和洗黑錢逾819萬元而被控。他早前沒有到庭應訊，已被法官正式頒布拘捕令。同案另1名被告陳浩鳴，則被控兩項洗黑錢罪，涉款約50萬港元。陳今（4日）於區院否認該兩項控罪。據控方開案陳詞及證人供詞披露，兩名事主於按摩時認識1名女士，她其後介紹自稱是上市公司總裁趙榮梓的「契細佬」趙俊名予2人認識，趙向2人聲稱有可獲33%高回報的投資，但實際上並無該投資，最終令2人共損失50萬港元。本案被告則是負責兌現涉案兩張支票的人士。

本案首被告趙俊名被控1項洗黑錢、2項欺詐及1項以欺騙手段逃避法律責任罪，合共4罪，早前已被頒令通緝。而今日認訊的次被告陳浩鳴，則被控2項洗黑錢罪。控罪指陳於2018年2月10日，明知而處理從可供訴罪行所得的得益，合共50萬港元的財產。

據控方讀出兩名分別姓梁及姓江事主於2014年中到按摩院按摩時認識一名魏女士，她稱其「契細佬」趙榮梓投資有道。其後2人獲魏介紹認識趙，他聲稱是上市公司富譽控股有限公司的總裁，並稱有一個投資計劃只要投資25萬港元，可在3個月內獲33%利息回報。2人最初認為趙可信，並合資25萬港元作投資且成功獲得回報。至2015年2月，2人再獲趙邀約投資，並各自開出一張沒有寫上收款人的25萬港元支票。據控方開案詞指，該趙榮梓即趙俊名，他向兩名事主稱盛豐國際管理有限公司為富譽的成員公司，該公司正為蒙古的採金及煉金項目籌集資金，其邀事主投資的正是該項目。但實際上趙並非富譽的總裁，富譽與盛豐亦無任何關係。事後兩名事主並無收到任何回報及本金。而涉案兩張支票的收款人最終被寫上被告陳浩鳴的名字，並由陳將支票兌現。陳最終於2020年11月3日被捕。

案件編號：DCCC 405,424/2021