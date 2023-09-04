機場消防局兩車相撞釀一傷　意外成因待查

赤臘角發生消防車相撞事故。今晨(4日)約7時，一輛消防快速截擊車，懷疑在機場消防局範圍行駛時失控，意外撞上一輛喉泡車的右車身。現場圖片所見，快速截擊車的「大銀幕」爆裂，司機位車門位置幾乎全毀，顯示事發時的撞擊力非常猛烈，而喉泡車損毀相對較輕微，附近地面散落玻璃碎片及車輛零件。據悉，事件造成一名司機受傷，需要送院治理。東網記者正向消防處了解事件，暫時未知意外成因。

翻查資料，快速截擊車是主要滅火車輛，配備射程達90米的車頂泡沫槍，儲水容量達9,000公升，濃縮泡沫容量達1,080公升。車輛使用6輪驅動，能夠在惡劣天氣或崎嶇地勢下，以極短時間趕赴飛行事故現場，從而撲救燃油引起的大火，防止火勢蔓延。

本港過往曾發生多宗涉及快速截擊車的車禍。2016年2月10日，機場消防隊主局消防員駕駛代號R51的快速截擊車，倒車時撞及代號R22的巨型射泡車，導致射水喉無法180度旋轉，需要緊急維修。

2015年4月25日，一輛消防快速截擊車在赤鱲角機場南跑道旁的滑行道行駛，至K2交界位突然失控自炒，全車向左翻側，車上2名消防員一度被困，要由其他同僚協助離開車廂，他們手腳受傷，需由救護車送往北大嶼山醫院治理。由於消防車漏出液體，現場一段滑行道需要封閉，幸事件未對飛機升降造成影響。

2014年3月，機場消防分局舉行例行訓練，其中一輛快速截擊車駛回車房時，懷疑有人高速掟彎，導致快速截擊車失控「炒車」，撞向停泊在車房外價值680萬港元的R32重型泡沫車。由於2車損毀嚴重，「入廠」4個月始修理好，耗資逾100萬港元。