進口嬰兒零食或含黃曲霉毒素　食安令停售回收

一款英國進口的嬰兒零食，可能受黃曲霉毒素污染，食物環境衞生署食物安全中心今日(4日)表示，已知會涉事網上商店及經銷商相關產品不合格化驗結果，並指令其將受影響批次產品停售及下架，並呼籲呼籲市民不要食用。

涉事產品為Organic Blueberry Puffs (Little Bellies Organic Blueberry Puffs)，品牌是Baby Bellies，來源地是英國，淨重12克，最佳食用日期至2024年4月4日，經銷商為Woolies Limited。食安中心透過恒常食物監測計劃，從一間網上商店抽取上述樣本進行檢測。結果顯示樣本每公斤含0.14微克黃曲霉毒素B1。有關經銷商已按中心指示展開回收，市民可於辦公時間致電該公司，查詢回收事宜。

天然存在的黃曲霉毒素，已被世界衞生組織屬下的國際癌症研究機構確認對人類致癌。聯合國糧食及農業組織/世界衞生組織聯合食物添加劑專家委員會，雖然沒有為其製訂健康參考值，但建議在合理的情況下，應將黃曲霉毒素的攝入量減到最少。長期攝入黃曲霉毒素可能會引致肝癌，對乙型肝炎帶菌者更會構成較大的風險。

根據第132AF章《食物內有害質規例》，任何其他擬主要供不足36個月大的人食用的食物(以奶類蛋白質製造的嬰兒配方產品及較大嬰兒及幼兒配方產品除外)，黃曲霉毒素B1的可容許最高濃度為每公斤食物含0.1微克。