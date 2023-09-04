城巴宣布整體加薪4.3%　前線員工可提前調薪

城巴今日(4日)宣布全體員工將提前4個月整體加薪4.3%，是今年7月1日與新巴合併專營權後首次調薪，包括車長、技工及管理職級等前線職員，更可提前於今年9月1日加薪，距離去年10月加薪不足12個月。至於非前線同事，將會如期進行年度工作表現評核，並按其表現及基於整體4.3%的加幅，於明年1月調整薪酬。

城巴表示，在廣泛收集各方反饋並因通脹壓力等多項因素，決定加薪幅度為4.3%。全職車長及維修員工更可獲每月加薪不少於910港元的保障，大部份前線職員加薪幅度因此可達4.5%至5%。同時，該公司亦計劃開辦不同新路線及加強口岸及機場路線服務，考慮目前正處於復甦階段，縱然經營環境仍具挑戰，城巴仍決定再次提前於今年9月1日起加薪，較原定2024年1月為早。

薪酬調整後，以新入職全職車長每天工作10小時計算，連同新入職奬金，平均每月收入可高達29,000港元，不少車長更月入逾30,000港元；主力吸引斜槓族及持家者加入的半日制車長，連同新入職奬金，月薪則可達17,200港元。