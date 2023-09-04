治安警衝鋒車疑衝燈　河邊新街撞電單車致飛零件

澳門河邊新街今早(4日)發生交通意外，網上有車Cam片顯示，一輛當地治安警察特別巡邏組衝鋒車，懷疑在無緊急情況及響警號下衝紅燈，一輛電單車在綠燈下過路卻被撞至倒地，更有零件飛出，所幸衝鋒車肇事後已立即煞車，而鐵騎士則隨座駕倒在地上，相信沒有大礙。由於事故發生時涉事警員駕駛者正在執勤，當局表示已根據《道路交通法》對涉事人員作出檢控，以及對其提起紀律程序。

就有關事件，澳門當局於今早9時43分接報有關交通意外。經調查，涉事警員駕駛警車至河邊新街與馬博士巷交界處時，疑因左方視線被一輛大型巴士阻擋，故未有看清左方之交通燈燈號及左前方路口，導致衝紅燈，與從左方駛來的一輛重型電單車相撞。事件引致電單車駕駛者輕傷送往鏡湖醫院治療，兩名駕駛者酒精讀數均為0。

根據網上流傳的車Cam片所見，事發於今早約9時44分，當時錄片車前方燈號轉綠遂駛前，而左邊同樣方向亦有數架電單車一同起步，從馬博士巷右轉出河邊新街，惟從河邊新街對頭一輛巴士右方突然駛出一輛治安警衝鋒車，在收掣不及下撞及其中一輛電單車。而網民則表示該處曾多次出事，思疑道路設計不佳，導致交通燈不時被大車遮擋所導致。