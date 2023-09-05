退役「烏蠅頭」列車重置灣仔海濱　最快年底展出

去年5月已全面退役的「烏蠅頭」列車即將「重投服務」！港鐵昨（4日）宣布，將兩卡俗稱「烏蠅頭」的東鐵綫中期翻新列車車廂捐贈予發展局，以重置於灣仔海濱作展示及活動空間。列車有待裝修後，預計可於今年底展出。

是次捐贈的兩卡列車屬連接駕駛室的車廂。港鐵與當局協調後，車廂將於日內經水路，運送至灣仔第四期水上運動及康樂主題區。港鐵團隊已展開前期工作，於主題區展示車廂位置鋪設路軌、軌枕及道碴。車廂隨後會按照設計進行裝修，而團隊同時會為車廂進行安全檢測等工作。港鐵亦會就如何長期保養車廂，向局方提供意見及保持緊密聯繫。

港鐵自2021年起推動「退役列車保‧傳計劃」，讓退役列車活出「第二生命」。港鐵公司車務總監李家潤表示，是次項目善用退役列車資源，為公眾提供可用空間及美化海濱，同時紀念東鐵綫過海段通車，直達港島。對於兩卡車廂以「另一個方式跨越維港」，他感到高興，讓公眾特別是下一代，瞭解「烏蠅頭」列車對香港鐵路服務的貢獻。

翻查政府文件，灣仔海濱水上運動及康樂主題區位於灣仔北鴻興道，海底隧道銅鑼灣入口旁。主題區內展示的「烏蠅頭」列車，將改裝車廂內部成休憩空間，化身成「海港站」。未來或會用於舉辦活動、工作坊等，同時會加設鐵道燈、站牌等作為裝飾，旁邊亦會加入不同休閒設施。