東方日報A1：風季暗藏危機　屋署安全規範少人理

本港近年推動可再生能源發展，愈來愈多大廈、村屋天台加裝太陽能發電板。惟超強颱風「蘇拉」日前襲港期間，本港接連有太陽能板，因抵擋不住強烈颶風而飛脫，從天而降頓變成「空投炸彈」，險象環生。有專家懷疑，部分太陽能板並無妥善安裝，例如無將螺絲收緊，甚至相關裝置，未有固定於原有結構上。專家指，屋署安全規範少人理，市面太陽能板的安裝工程良莠不齊，擔憂每逢惡劣天氣下，太陽能板恐成為「隱形炸彈」、甚至都市兇器，危害公眾安全，敦促政府加強規管。

蘇拉襲港期間，多區發生多宗太陽能板發脫事件。其中，位於鰂魚涌的私人屋苑南豐新邨，天台上多塊鋅鐵及太陽能板鬆脫，分別墮落兩幢大廈中間以及基利坊，砸中一輛停泊路邊之的士；飛脫物同時導致大廈多個單位的冷氣機及窗戶損毀。

深水埗李鄭屋游泳池附近亦發生同類事件，多塊太陽能板不敵強風，從高處墮下至馬路，幸無造成人命傷亡。藍田麗港城34座則有太陽能板鬆脫，部分更卡在天井內，而部分單位的鹹水喉亦受損，導致無鹹水供應，相關管理公司已派人搭棚清拆維修。

上網電價計劃自2018年中推出，私營界別可以高於一般電費的價格，將其生產的可再生能源電力，售予兩間電力公司。為鼓勵民間參與，當局先後推出不同便利措施。其中，新界村屋安裝太陽能板可獲豁免規管，毋須獲得屋宇署批准和同意施工；私人樓宇亦可透過「小型工程監管制度」的簡化規定，而展開工程。

測量師學會建築政策小組主席何鉅業表示，有太陽能板被強風吹至鬆脫，相信是安裝欠妥引致。從部分事故所見，有太陽能板連同石屎躉被吹走，他目測分析該石屎躉較小，相信重量不足，強調太陽能板用料較輕，必須以足夠支架繫穩，並收緊螺絲以牢固等。

何鉅業質疑，部分太陽能板工程未必有交屋宇署備案，或未必符合標準。他指，「法例要求清晰，即使業主未必清楚，但負責安裝太陽能板的承建商，沒有理由不知道」。他建議業主應檢視太陽能板是否由合資格承建商安裝、有否向屋宇署備案、以及在颱風後有沒有鬆脫，如有問題要盡早處理。

結構工程師倪學仁分析，太陽能板連同石屎躉墜下，估計安裝欠妥當，未以螺絲固定於石屎樓板，而鋁製支架亦易斷裂。他指，近年愈來愈多大廈、村屋天台裝設太陽能板，由於工程毋須屋宇署審批，擔心成為隱形炸彈，建議政府加強規管，工程應由屋宇署審批圖則。

有太陽能板安裝公司負責人則表示，屋宇署就安裝太陽能板已有既定標準，估計部分飛脫的太陽能板，可能設計已過時，或者手工有問題。

屋宇署回覆本報表示，當收到小型工程呈交文件後，會採用隨機抽樣的方式，選取一些個案作實地以及文件審查，以確保有關文件及小型工程符合《建築物條例》及其附屬法例的規定。如發現有違反法例的情況，署方會對違例的小型工程採取執法行動，以及考慮對相關人士提出檢控。

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