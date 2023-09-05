藉上訴不斷拖延　混凝土廠仍違規運作

政府執法不力，位於油塘的兩間違規運作的混凝土廠，令區內沙塵滾滾，10萬名居民被迫日日食塵。屋宇署今日(5日)表示，當局以向由中國混凝土有限公司營運位於油塘東源街22號的混凝土廠發出清拆令，惟業主正在上訴當中，署方需要視乎上訴結果才能跟進。多名觀塘區區議員對此表示不滿，指對方一上訴就令所有工作停曬，要求當局交代「無法無天」水泥廠何時可以停止運作，直言不能讓混凝土廠「帶住走」。

觀塘區議員蘇冠聰指局方不能被混凝土廠「帶住走」，指曾有「玩程序嘅人」，以程序拖延上訴程序，令案件拖近3年都未能處理，直言議員不能接受當局交代正進行上訴程序「就搞掂」。區議會副主席呂東孩則指，市民得悉有關牌照現已停止，但不明白為何停牌仍可如常運作，要求當局交代水泥廠何時可以停止運作，「令呢個無法無天嘅廠可以停止落去」，不滿政府所有工作在水混廠上訴便停止。

另一區議員龐智笙表示，混凝土車晚上違泊情況嚴重，要求執法部門加強執法。

事實上，觀塘區議會曾在7月通過臨時動議，要求政府盡早停止油塘兩間混凝土廠無牌營運，惟事件至今仍未能解決。