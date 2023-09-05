皇后山邨開學日現百米人龍　居民盼加開巴士線

莘莘學子經歷颱風假後昨日(4日)終於開學，惟粉嶺皇后山邨開學日出現「逼爆」情況，原因是人口逾3萬，卻倚重一條循環線巴士及載客量有限的小巴接駁到火車站。有居民今日(5日)向東網反映，連續兩個開學天清晨繁忙時間，無論巴士及小巴站都大排長龍，當中等巴士的「蛇餅」繞過總站所在的皇順樓，估計長逾百米排至龍峻路。小巴站就有逾百人排隊，居民直斥政府不願加開往市區巴士線，是無心解決問題，盼當局實事求是，為居民排憂。

「點解堅持唔肯加開巴士去上水火車站，係咪同小巴有利益輸送關係？」皇后山邨居民陳先生(化名)，圖文並茂向東網投訴皇后山邨交通大混亂，他指開學兩日無論巴士及小巴站都大排人龍，更懷疑九巴削減接駁粉嶺港鐵站的78A線班次，令早上7時半的等車人龍由巴士總站一直繞過皇順樓，延伸至龍峻路長達百米，估計有超過200人在等車。

至於小巴站方面，在皇后山邨的小巴總站，等候503或503K往上水港鐵站小巴的市民，早上排隊的人龍一直延伸至的士站，估計有超過100人在排隊，不少為背着書包等車上學的學童。陳慨嘆，如今皇后山邨連同居屋山麗苑，人口超過3萬，將來更會興建皇后山邨二期，但運輸署至今仍堅持只開辦一條接駁粉嶺港鐵站的巴士線，而該線長期爆滿，一旦脫班市民就要苦等，盼當局加開往上水的循環巴士線疏導人流，直言：「小巴要幾多架先消化到居民生活需要？」

另外，雖然運輸署於早上繁忙時加開九巴78B特別線往上水清河邨，惟車程最快需要22分鐘，市民乘搭過後發覺塞車情況嚴重，車程超過半小時，還未計算需要步行至火車站時間，認為該線「唔湯唔水」，盼當局直接開辦接駁上水港鐵站的巴士線。東網正就相關投訴向運輸署查詢。