城大展第二期文物展　國寶級四尊圓明園獸首打響頭炮

香港城市大學般哥展覽館與新加坡亞洲文明博物館合作，於今日(5日)起至11月30日舉行第二期「盛世聚首 天寶芳華：圓明園獸首暨文物展」，早上10時至下午7時免費開放予公眾參與。展覽以四尊圓明園獸首國寶原物打響頭炮，將展出全套十二生肖獸首雕塑，重現圓明園西洋建築中精湛的水力噴泉設計和巧思。

為延續第一期展覽對中西文化交流、藝術科技，以及文物保育的探究。城大表示，第二期展覽將透過展出電影《十二生肖》中十二尊獸首雕塑，讓觀眾彷如置身清代圓明園海晏堂，細鑒散失百多年、散落各地的青銅獸首。

展覽同時展出商周、春秋戰國、兩漢時期近40件青銅文物、清代的銅胎畫琺瑯瓶及粉彩瓷器，如慈禧太后的御製綠地粉彩花鳥紋筆筒，以及負責設計十二獸首銅像的清宮廷意大利耶穌會士郎世寧。

今次展覽更特別展出模仿獸形青銅器造型的宜興紫砂等器物，深入淺出地介紹早期中國青銅器的禮儀和功能。除展出實物外，展覽亦透過各種沉浸式體驗、創新的藝術科技和其他創新的互動手法，讓觀眾得以動態方式理解世界文化遺產的保育、藝術科技和歷史變遷。