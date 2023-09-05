國務院印發河套規劃　推動深港雙方園區協同發展

國務院日前印發《河套深港科技創新合作區深圳園區發展規劃》（下稱河套規劃），國家發改委黨組成員郭蘭峰周二（5日）在國新辦記者會上指出，河套規劃是推進河套合作區開發建設的基礎性文件，主要內容可概括為三大定位、兩階段目標、四方面布局、四項重大任務，以及若干保障措施。

郭蘭峰稱，三大定位是指深港科技創新開放合作先導區、國際先進科技創新規則試驗區、粵港澳大灣區中試轉化集聚區。兩階段目標是以2025和2035年為時間節點，在科技創新體制機制、創新要素流動等方面提出一些目標。四方面布局即區域聯動格局、區內空間布局、分區監管布局、重大基礎設施布局。若干保障措施也就是全面加強黨的領導和黨的建設、強化法治保障、完善合作機制、加強組織實施。

至於四項重大任務包括推動深港雙方園區協同發展，支持港澳高校優勢學科發展能級躍升；推動新一代訊息技術產業突破發展，支持先進生物醫藥技術創新應用，加快布局人工智能與數碼經濟發展的前沿領域；創新科研相關資金跨境流動監管，探索國際互聯網數據跨境安全有序流動，營造與香港趨同的稅負環境；以及構築國際創新人才港，完善全方位科研服務。