政Whats噏：強制舉報虐兒立法　業界憂定義唔清晰

為確保兒童能得到適當保護同照顧， 《強制舉報虐待兒童條例草案》已提交立法會審議。逾20間社福機構嘅代表尋日(4日)向幾位議員表達關注同憂慮，指草案推行得好急，但業界並無獲得充分嘅諮詢，況且「虐待兒童」嘅定義唔夠清晰，舉報機制指引亦未有完善嘅配套，畢竟有關條嘅罰例則都幾辣，違者可被囚3個月㗎！

社福界議員狄志遠尋日舉辦社福團體交流會，會上傾到社工、教師、護士等23類人已被列作強制舉報者。雖然與會嘅團體代表都全力支持法案嘅成立，但佢哋都認為必需更清晰咁定為「虐兒」下定義，以免含糊不清。儘管草案有觸及點樣保障強制舉報者嘅權益同埋免責辯護等，但團體代表就希望設立一個仲裁會，對專業行為進行免責辯護嘅判斷，同埋建立一個健全嘅機制，促進跨專業團體之間嘅理解，避免誤會同衝突嘅發生。

鑑於近年照顧兒童嘅機構屢次發生虐兒事件，狄志遠建議教育局同社署應加強巡查，同提供更多指引、加強培訓員工。佢又話立法會下月將會就有關草案舉行公聽會，期望屆時業界能積極提出意見。