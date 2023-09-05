政Whats噏： 打韆鞦瀡滑梯　田北辰變老頑童

年紀大，唔代表心智老邁。議員田北辰(田二少)尋日(4日)參觀一個茶果嶺污水處理設施時，其綠化園景平台上嘅兒童遊樂設施，令到高齡73歲嘅佢頓起童心，走入「樹屋」爬上爬落，又打鞦韆同瀡滑梯，十足一個老頑童咁。雖然佢大呼過癮，但就嫌烈日之下滑梯嘅露天尾段好高溫，差啲焫親咁話。

話說呢個鄰近茶果嶺海濱公園嘅綠化園景平台，佔地約1.1萬平方米，以「好玩自然」為設計概念，入面有齊鞦韆、滑梯等嘅遊樂設施，大人細路都啱玩。田二少話印象最深刻者，係某小學嘅小朋友集體構思嘅「樹屋」，佢話起初用膝頭去爬係有啲辛苦，但原來中間係有啲繩可以踩，於是之後幾次再踩上去就輕鬆好多啦。佢話自問體魄良好嘅70歲以上長者，若有意嘗試新嘢，都可以帶埋啲孫仔孫女一齊嚟玩！

另外，平台上一啲好似雲嘅櫈、彩虹隧道、輪椅人士都可以玩嘅氹氹轉，田二少都玩得不不亦樂乎，佢又話有啲仿似山洞嘅屋仔，置身其間感到好清涼，好適合遮蔭。於是佢隨即同渠務署反映，要求佢哋同康文署傾吓，起多啲大型嘅屋仔，等大朋友都可以入去乘涼。之不過，當時喺正午艷陽，滑梯嘅露天尾段曬到好㷫，佢形容好似入咗地獄咁，差啲焫親。佢希望當局可以盡快改善，譬如起返個上蓋遮一遮。