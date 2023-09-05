大學O Camp爆涉性浸醜聞　梁美芬稱教育委員會跟進

對於多間大學迎新營被爆出涉意識不良的遊戲，身兼立法會教育事務委員會主席的梁美芬強調會跟進一再有大學的O Camp出現性侵醜聞事件。

她指出，驚聞繼港大迎新營O Camp疑爆非禮案後，專門培養老師的教育大學竟又再出現有人在迎新營被性騷擾及強姦的醜聞，而香港大學涉案的科系曾有港大牙科及今次被爆出事的護理科，這都是和健康息息相關及深受市民信任的學科，如果這些學科的學生品德不端，市民如何把自己的身體健康交給他們呢？承載社會很高期望的大學出現如此醜聞，實在令人無法接受。

實際上，她早於2017年香港各不同大學出現性欺凌醜聞時曾撰文，提出「冰封三尺，非一日之寒」，6年過後，香港各大學O Camp再頻頻發生荒唐的性欺凌事件，此非一朝一夕造成，這既有學校管理鬆懈的問題，也有學生道德意識淡薄的原因。

她強調作為受社會高度信任的大學，學生就算成績優異，也必須道德品格過關，否则不能畢業。這個要求一旦放寬，後果不堪設想，試問現在的專業考核對於道德要求是否已經名存實亡呢？

所謂教育品牌，她認為不單止是成績及學術成就，品德亦同樣重要。不然，逾聰明的人做壞事，對社會危害更大。她希望各大學立即檢討，守護大學該有的校園風氣，因為香港社會對於大學生的發展幾乎無限支持，尤其立法會幾乎傾斜龐大社會資源給各大學發展。