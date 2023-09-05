樓宇滲漏水個案增　學會建議政府增撥資源處理積壓案件

檢測滲水情況的各項工具。(李志湧攝)

日久失修的舊樓出現滲漏水問題困擾不少業主。工程師學會今日(5日)介紹處理方法。學會認為，近年樓宇滲漏水個案增加，成因很多，包括供水系統、排水系統出現問題等。而要判斷成因，學會建議市民可透過「望、聞、問、切」自行檢測滲水情況，並先向大廈管理處或業主立法案法團求助，或尋求滲水投訴調查聯合辦事處幫助。工程師學會會長李志康說，近年滲水個案持續上升，建議政府增撥資源處理積壓滲水個案，並設立「專案經理」制度，加強對顧問公司監察。

樓宇滲漏水會影響居民生活質素，更有可能反映了樓宇結構的潛在問題，例如樓宇因水氣侵蝕、防水層受破壞、石屎老化等損壞。針對上述原因，學會建議市民「望、聞、問、切」，即觀察滲水位置、水濕程度及顏色；會否發霉或有臭味；查看滲水出現的時間；透過簡易測量方法初步檢查滲水。

而在確定樓宇出現滲水問題後，可先向大廈管理處或業主立法案法團求助，業主應委聘專業人士調查滲水源頭，若涉及供水系統的滲水問題應由持牌水喉匠維修。在無法與有關住戶通過協商解決問題時，則可尋求滲水辦協助。

李志康建議政府增撥資源，採取更有效行動，處理積壓的滲水投訴個案，檢討和改善流程，同時設立主導部門，並研究立法加強處理部門的效能。