尖沙咀藥店賣假貨兼施「斤變両」呃遊客　兩男銷售員被捕

海關近日留意到有部分不良藥店及參茸海味店，在銷售過程應用虛假說明，藉由訛稱一些影射產品為正貨，誤導市民購買。另外，有部分商戶使用俗稱「斤變両」、「両變錢」手法，並且專門以遊客為目標，誘使他們以高價購買中藥材或參茸海味。為打擊該類不肖商戶，海關今日(5日)採取放蛇行動，期間人員在一間位於尖沙咀重慶大廈的藥店，向店員表示想購買一款由知名品牌生產、主治蚊叮蟲咬的產品時，對方隨即展示一款包裝與正貨非常相似的產品，並聲稱該款為正貨， 企圖哄騙人員購買。

而同一店員亦積極向試購人員推銷3款藥材，包括雲苓、三七及石斛，並建議每款購買2至8両，但在整個銷售過程中，店員只是表示價錢大致是25至280港元，惟試購人員進一步查詢總價，職員卻多次迴避，一直無提供相關資料。當試購人員付款時，該名店員隨即將藥材交予另一男同事磨粉，然後才告知相關中藥材的總價為3,490港元，價錢較原先期望相差約8倍。

行動中，2名分別32歲及49歲的男銷售人員被捕，他們涉嫌違反《商品說明條例》中的「應用虛假商品說明」及「誤導性遺漏」罪行，現正保釋候查。人員亦當場檢獲159盒懷疑影射產品，總值7,155港元。

調查人員表示，內地的十一長假期即將來臨，預期訪港旅客會逐漸增多，除了採取放蛇行動及嚴厲執法外，海關更會加強在各區的宣傳工作和巡查，當收到短期來港旅客作出相關舉報，將調派快速行動隊作處理跟進。