荃灣食肆有老鼠出沒　從天而降「霸枱」嚇走食客

荃灣一間米線店用餐今午有老鼠「光顧」，從天而降嚇走同枱食客。

本港鼠患問題為人詬病多年，邋遢食肆可謂黑點之一。東網今(5日)收到讀者報料，他今午到荃灣一間米線店用餐，豈料到點餐不久，餸菜未上齊時，隔離枱突然傳來「嘭」一聲巨響，原來一隻體形龐大的老鼠「從天而降」。當時食肆坐滿食客，老鼠突如其來嚇壞所有人，尤其是該隻老鼠「降落」至其中一張餐桌，當時有一名男子在用餐，見狀「即刻彈開」。

據讀者提供片長逾兩分鐘的影片所見，該老鼠「從天而降」後在餐桌逗留，久久未有移動。當時枱面仍有一碗麵及帳單，相信是食客走避時未有取走。老鼠出現後，店內仍有幾名食客逗留，其中一人說：「佢(老鼠)未死，又唔識得走」，要求店員將牠捉走。隨後一名女店員與老鼠對峙，並試圖用水桶生擒老鼠，惟她表現驚慌及無助，一度呼見「我都好驚！」最終交由另一名女店員協助，成功將老鼠蓋住。

報料人又稱，事後未有向食物環境衞生署投訴，「我經歷過好多次，知道政府部門唔做嘢！」由此可見，東網過往曾多次重點報道食環署防治蟲鼠工作乏力，市民已失去信心。