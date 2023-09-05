馬會公布業績總投注額創新高　回饋社會359億元

香港賽馬會的投注總額再創新高！馬會今晚(5日)公布，今年6月30日截止的2022/23財政年度，總投注額是3,048億港元，令其得以回饋社會359億港元，兩者均創歷史新高。當中包括破紀錄合共286億港元的博彩稅、利得稅和獎券基金撥款，以及創馬會歷來第二高的已審批慈善捐款73億港元。馬會表示在過去10年的慈善捐款大幅增加，使旗下的慈善信託基金位列全球十大慈善捐助機構。

馬會舉行周年大會，會後公佈業績。馬會形容過去一年充滿挑戰，需要應對首7個月的疫情限制，亦受到疫後經濟放緩所影響。馬會指本地賽馬投注額微跌1.3%，但有賴馬會透過匯合彩池，為香港賽馬拓展海外市場，以擴大顧客及收入基礎的策略取得成功，足以彌補這方面的跌幅。剛過去馬季的賽馬投注總額增加0.5%至1,411億港元，以財政年度計算，則為1,404億港元，與之前年度大致不變。以2022/23馬季計算，來自賽馬投注的收入上升1.8%至64億元。

至於足球博彩業務則表現強勁，投注額上升9.1%至1,569億港元。世界盃賽事只貢獻部份增幅，更大原因是馬會建立的全新「顧客資訊及投注系統」，有助為賽事推出新的即場投注選項，以增加馬會相對非法賭博市場的競爭力。

由於今年財政預算案提出，馬會須在未來5年向庫房繳交累計合共120億港元的「額外足球博彩稅」，而當中6億港元需要在2022/23財政年度入賬，令馬會的稅務支出增加，馬會從足球博彩業務所得收入維持在98億港元，與去年大致相同。但馬會仍然非常關注博彩稅率日後會否永久調高，因會令馬會的收入及競爭力下跌。

而隨着六合彩獎券恢復每周攪珠3次，2022/23財政年度的六合彩投注額增加29.2%至75億港元。