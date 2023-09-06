幸福設計指引選定24屋邨　改善環境翻新康體設施

去年《施政報告》提出為公屋邨制定「幸福指引」，擬於5年內分階段研究及落實。由今年7月開始，「幸福號」貨車走訪多條屋邨進行居民調查，以居民及各界意見作框架，制定「幸福設計指引」。同時，房屋局亦已陸續開展3個幸福設計概念先導項目，選定24條屋邨改善環境或翻新康體設施等工程。房屋署總建築師李民偉說，屋邨改善工程非做奢華裝修，只會以恒常保養維修的資源作改善工程。

房屋局聘請了跨專業顧問，由今年3月起進行顧問研究，其中「幸福號」貨車亦是研究一部分，團隊走訪18條屋邨，包括鴨脷洲邨、西環邨、啟業邨、廣福邨等，向街坊收集意見，並舉行設計思維工作坊，以了解居民對社區環境和生活配套等想法。「幸福設計」指引團隊在全港17區20多個屋邨進行2500個居民調查，預計可於2024年完成「幸福設計」指引。

而在收集居民意見的同時，3個幸福設計概念先導項目亦會將意見轉化成真實設計。「幸福家族‧繽FUN屋邨計劃」由今年起分階段展開，選擇了10條合適的公共屋邨進行外牆粉飾及小型屋邨改善工程。而「綠綠家園」則由明年開始，將包括10條「幸福家族計劃」的屋邨和另外10條屋邨進行園景改善工程。

「幸福先行‧預試計劃」則選出5條屋邨，改善公共空間設計、翻新遊樂及健體設施等；項目範圍較大，例如試行的美林邨會由渠務署翻新附近河道，故實行需時。