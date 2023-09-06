肺癌上腦似腦霧　患者或錯過最佳治療期

肺癌是本港頭號癌症殺手，初期病徵不明顯，患者易誤以為普通「傷風咳」，又或是當作吸煙引致氣管不適，以致過半數確診時已屬晚期。關注癌病組織更稱，疫情三年，不少人出現「長新冠」，「腦霧」與「肺癌上腦」的病癥極為相似，令患者有機會錯過最佳治療期。有本港新冠患者更不幸遇上罕見的基因變異肺腺癌，須接受較高昂的標靶藥物治療。關注組織期望市民及早進行基因檢測以了解身體狀況，亦善用各類資助計劃，減輕治療開支負擔。

根據資料顯示，約有兩成肺癌患者的癌細胞有機會擴散至腦部，而「間變性淋巴瘤激酶」（ALK）基因變異的肺腺癌，「肺癌上腦」個案比例更可高達三至四成。香港防癌會就引述香港癌症資料統計中心2020年數據，指肺癌新症有5,422宗，較10年前急升21%，死亡個案更錄得3,910宗；更值得留意的是，在亞洲肺癌患者，有80%屬非小細胞癌，當中有50屬表皮生長因子受體（EGFR）基因變異，5%屬較罕有的ALK；逾五成ALK患者確診時會出現腦部擴散，或會出現認知或語言能力受損、口齒不清、記憶力衰退、頭痛等病癥。

該會癌症教育小組委員會委員李浩勳醫生指出，「肺癌上腦」病癥與長新冠「腦霧」相近，一般人難以分辨。部分患者有機會誤以為「腦霧」後遺症，自行購買保健品望能改善徵狀，有機會因而錯過最佳治療時間，病人存活期有機會僅得3至6個月，惟若及時接受標靶治療藥，存活期可延長至3年或以上。

一名45歲的女性患者，過去健康良好及無煙酒習慣，年初確診新冠，至今年6月突然感到思考緩慢和口齒不清，以為是腦霧，自行從藥房購買維他命等保健品服用。惟個多月後再感到全身疼痛及頭痛加劇，遂接受影像掃描檢查，結果顯示癌細胞已擴散至大腦、小腦、腦膜等，而肺右上葉有直徑3厘米的原發腫瘤，亦出現淋巴結轉移，經再檢查屬患有屬ALK的肺腺癌。及後，經向社福機構申請並獲得藥物費用資助，接受標靶藥物治療約1個月後病況明顯好轉，無明顯副作用，現已可正常工作及生活。

李浩勳提醒市民及患者有需要應盡早進行基因檢查，了解身體狀況之餘，亦可及早制定癌症治療方案；而現時亦已有ALK標靶治療藥物支援計劃，助患者及早開展治療，部分毋須資產審查可獲資助開展首階段治療，協助患者減低財政及心理壓力。