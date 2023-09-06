單車節今早10時網上報名　參加50公里組30公里組家庭單車樂

號召各路單車好手準備一同破風前行，「新鴻基地產香港單車節」將於10月22日(星期日)舉行，市民旅客今日上午10時起，可到網站報名參加「50公里組」、「30公里組」及家庭單車樂3個非競賽項目。

至於今屆競賽項目之一，「男子、女子公路繞圈賽」，今天亦開放報名。旅遊發展局透過與廣東省體育局及廣東省自行車運動協會合作，將邀請粵港澳大灣區城市的單車好手，在尖東沿高樓大廈及維港帷幕前飆速比併。旅發局期望促進大灣區內各城市間交流，探討未來舉行更大型體育活動的空間，同時推廣「一程多站」旅遊，鞏固香港成為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。

「50公里組」路線覆蓋「三橋三隧」，有多段斜坡；橫跨6區，途經文化中心、環球貿易廣場等地標；建議平均時速需達29公里；適合具速度耐力及豐富經驗的單車手。

「30公里組」登上昂船洲大橋，下斜講求控車技術；建議參加者平均時速需達24公里；適合有騎行經驗的單車愛好者。「家庭單車樂」於梳士巴利道其中一段長約1公里的完全封閉路線，6歲或以上的小朋友可以與家長一同參加，享受在尖東馬路踩單車的樂趣。