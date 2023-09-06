調查指6成戶外工友曾現中暑徵狀　7成人未獲通知暑熱警告生效

炎夏時戶外工作潛在中暑風險，雖然勞工處已更新《預防工作時中暑指引》並生效逾3個月，惟有調查顯示，期間仍有超過6成戶外工友在工作期間，曾出現中暑徵狀，包括體力不支、氣喘、心跳加速等，當中過半人出現徵狀的頻率至少每周一次。負責調查的團體認為當局應針對各行業實際情況，重新新制訂切合工人需要及實際可行的防中暑措施，並把中暑相關的熱疾病納入可補償的職業病。

綠色和平與香港天主教勞工事務委員會，在上月首三星期，以問卷訪問了120多名建造業及食環署外判清潔工人。調查發現，獲得休息時間的工友出現熱疾病症狀的數量較少、頻率較低，不過超過4成受訪工友表示，並沒有在工作暑熱警告期暑獲得額外休息，其中超過7成人表示，僱主從未通知他們有關警告生效的消息。

根據現行指引，僱主在工作暑熱警告下應安排一系列防中暑措施，但超過7成受訪工友指僱主無提供防曬手袖、過半數人說僱主無提供闊邊防曬帽、便攜式風扇等，但有8成受訪工友指出，僱主有提供足夠飲用水。

團體指，氣候變化令工人承受的暑熱健康風險加劇，促請當局要針對各行業實際情況，重新制訂切合工人需要及實際可行的防中暑措施；長遠而言，當局需要增訂針對熱疾病的《職業安全及健康規例》，並將與中暑相關的熱疾病納入可補償職業病範圍內。