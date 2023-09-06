打擊新界北黑幫活動及收入 搗17處所拘372人

執法部門於今年3月至9月展開為期半年、代號「拳貫」的行動，共動員逾300名人員，以情報主導及臥底行動，打擊活躍於新界北的三合會非法活動及堵截其收入來源。行動中共拘捕372人(16至79歲)，分別涉嫌「經營賣淫場所」、「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」、「販運毒品」、「藏有攻擊性武器」，「無牌賣酒」、「邀請他人成為三合會社團成員」、「以三合會社團成員身份行事」及「自稱三合會社團的成員」等罪。

被捕人士包括205男167女，包括295人持香港身份證，68人持雙程證，9人持行街紙。當中13人為非華裔，73人疑有黑幫背景。人員檢獲約891克冰毒、約1公斤市值70萬港元大麻花、大量攻擊性武器及營運處所的器具，總值約280萬港元。

據了解，執法部門發現去年年底一系列在街頭發生嚴重暴力罪案，源自由黑幫操控的非法處所，例如在無牌酒吧發生的肢體碰撞、非法賭檔的利益爭拗，事件經進一步發酵後會衍生街頭血案。有見及此，執法部門展開行動打擊由黑幫操控的非法處所活動。

其中於今年3月至8月期間，執法人員共搗破17處非法處所，包括1間賣淫場所、1間毒品儲存倉庫、2間武器庫、5間無牌酒吧及8間非法賭檔，共拘捕345人。進一步行動於9月繼續進行，在本周一(4日)及昨日(5日)，屯門、元朗、天水圍、古洞、上水及藍田一帶拘捕27人。人員搗破一個街頭聚賭場所、瓦解一個南亞犯毒的團夥，檢獲現金、約1公斤大麻、相關器具總值30萬港元。

執法部門指出拘捕行動，使非法處所的經營者其後會變得非常警覺，例如只做熟客生意，及在後樓梯安裝大量閉路電視，聘請「睇水仔」、安裝重型鐵閘及定時「搬竇」，繼而增加執法人員追查的難度。