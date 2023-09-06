政Whats噏：斟撥款申報利益　馬逢國記唔清相關組織

政府早年就成立賑災基金用以協助各地賑災，不過可能因為氣侯變化造成嘅極端天氣太勁，搞到周圍都有災情，而賑災基金都因此用得七七八八，所以要同財務委員會申請追加撥款。立法會財委會今日(6日)就討論用喺賑災基金嘅7,000萬追加撥款。本來普普通通開會但估唔到鬧出唔少笑話，期間議員馬逢國居然搞唔清楚自己同咩組織有關，話「有若干個我都記唔起，邊個係同佢有關係」喎。

因為賑災基金會捐助嘅組織太多，為咗避免直接或間接嘅利益衝突，財會主席陳振英都專登安排一班議員喺開會前進行利益申報，而會上有10幾位議員都因為避免直接和間接利益，而不參與討論同投票咁，好似議員梁毓偉、蘇長榮、陳祖恒等人，都有話自己係社團同總會嘅成員所以有咁嘅安排。但係因為人數太多人同呢啲組織有關搞到申報嘅時侯都搞咗好耐，連陳振英都估唔到，仲一度話「仲有咁多嘅」。

正當以為申報完畢，可以開始討論，馬逢國突然爆出句「政府列出啲團體，有若干個我都記唔起，邊個我係同佢有關係」，佢覺得自己同有關團體無直接嘅金錢利益關係，不過見成班議員都申報就申報埋一份，但佢無法列出要申報嘅團體，所以就話「如果有就有，不過我都搞唔清楚」。

佢仲質疑究竟咁樣成班議員逐個申報有冇必要，陳振英就解釋自己喺會初已經講明如果有參與救援機構管理同日常運作先要申報，而想繼續發言同投票，就只需要係發言前申報。不過好多人都唔參與討論同投票，所以陳振英就希望留個時間畀佢，等「公眾了解佢之後無㩒制講嘢」。睇嚟可能係有部分議員搞錯咗主席嘅意思所以先搞咗耐。

而搞完申報之後一共有39人申請發言，咁多人講唔知同「班長」廖長江早前叫大家勤啲開會有冇關呢？而由於人數眾多陳振英話大家唔一定要用足5分鐘發言，因為會上咁多人講就會超過200分鐘。