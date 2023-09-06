強吻摸胸非禮16歲女租客　61歲包租公囚9周

一名男子聲稱難敵對方體味誘惑，兩度非禮洪水橋村屋的16歲女租客，包括強吻臉頰，甚至擅闖屋內，從後環抱再捏胸，更問對方「點解唔着底衫？」涉案男業主被控兩項非禮罪，今（6日）在西九龍裁判法院承認兩罪，裁判官斥被告利用業主身份犯案，狂妄惡劣，事主所受驚恐必然巨大，判被告入獄9周。

61歲被告賴顯發，報稱任職司機。他被控於2023年3月17日及19日，在洪水橋某村屋內兩度非禮女子X。X現年16歲，是一名學生。案情指，自今年2月起，X租住涉案單位，被告是業主。3月17日傍晚，X在單位外煮食，被告途經，因得悉X不久前與她的母親爭執，他便向X說「唔好嬲啦，錫返啖先啦」，無預警下親吻X臉頰。至3月19日，X正等朋友，故沒有鎖門。她在單位點算利是錢，並打算把人民幣兌換成港幣。

期間，被告突然擅自闖入，並說可以幫忙兌換。X以為被告很快便會離開。她欲換1450元人民幣，應得1650港元。被告卻支付2000港元，並堅持X收下，說「你擺住啦。你需要錢，你就擺住啦，唔洗驚嘅」。離開單位前，被告問X「錫返啖得唔得？」X拒絕並離開，被告跟隨，說「又唔係錫咀，錫下塊面啫」。X掩著嘴，惟仍遭被告從後吻吻右臉頰。被告繼而從後雙手環抱X，再捏她右胸兩下，又問X「點解唔著底衫？」接著，被告右手再移往腰部和大腿。X最終掙脫，跑入廁所向友人求助。被告同日被捕，警誡下說是受事主體味吸引犯案。

案件編號：WKCC2845/2023