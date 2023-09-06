前港超球員葉嘉宇涉強姦少女　事主內褲精液驗出含被告DNA

曾效力港超球隊，現為丙組球會駿達門將的葉嘉宇，涉於兩年前把剛認識不久的17歲少女帶到大潭，再在其車上強姦對方。少女回家後把事件告知友人並到醫院檢驗並報案。葉其後被捕並被控1項強姦罪，葉今（6日）於高院否認控罪，並由控方先讀出開案陳詞，事主將於下午透過視像系統作供。

被告葉嘉宇（26歲）任職足球員。被告被控於2021年3月21日在大潭強姦當時17歲的女事主X。據控方開案陳詞指，被告於案發前5天在小西灣海邊釣魚時認識剛在該處散步的X，其後雙方以社交媒體互相聯絡。案發當日被告約X食消夜，並駕車接X到西灣河太安樓買消夜，又稱要找地方吃消夜。X以為會到小西灣海邊吃，被告卻駕車至大潭，並在車上與X吃消夜。

被告及後叫X同到後座休息及聊天。被告及後坐近X，吻向X的咀及摸她的胸口等，X曾嘗試避開被告但不成功。被告及後脫褲及推低X並脫其褲，X有叫「唔好」，被告稱「唔會插入去」，其後卻在沒有使用避孕套下與X性交。X曾稱「唔好，好痛」被告仍繼續，及後更要求X替他手淫及口交。X稱不舒服，被告最初駕車回小西灣。X於翌晨時分回家後把事件告之友人，X因害怕會懷孕遂找家計會的醫生協助，其後到醫院見精神科醫生時向其求助並報案。檢驗下在X的內褲上發現精液，內有被告的DNA。被告於同月21日被捕，在警誡下保持緘默。

案件編號：HCCC 128/2022