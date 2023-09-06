搗破彈票黨拘5人包括主腦夫婦　牽涉逾20宗案涉款100萬

為打擊網購騙案，秀茂坪區執法人員展開代號「壯絕」的執法行動，經情報搜集及分析有關閉路電視片段調查後，人員鎖定了一個「彈票黨」詐騙集團，於本周一(4日)及昨日(5日)以涉嫌「以欺騙手段取得財產」罪拘捕了2男3女(30至60歲)，並起回總值超過100萬港元的失物。被捕人士中，包括主腦夫婦及3名骨幹成員。

執法部門指出，今年1月至7月詐騙案及購物騙案均有上升趨勢，有見及此，人員展開以情報主導的深入調查，鎖定一個俗稱「彈票黨」的詐騙集團，涉及今年1月至9月至少20宗購物騙案。受害人分別損失貴重手袋及手錶。

據了解，「彈票黨」主腦假扮買家於二手買賣平台接觸名貴手袋手錶的賣家，經議價及商討交收安排後，集團主腦會以偽造的過數紀錄傳給賣家，其後用銀行「空頭」支票傳入賣家戶口，使賣家誤以為已過數。而過數紀錄資料是虛構，大大增加執法人員的追查難度。

另外，集團利用手機Call車速遞平台與賣家交收，而人員經深入調查後，發現集團主腦近月租用青衣私人住宅單位作為存放贓物的倉庫。於本周一，人員發現男主腦在青衣區接收一個名牌手袋並帶回倉庫，遂上前作出拘捕，搗破倉庫及拘捕主腦夫婦(30至31歲)。人員在單位內檢獲19個名貴手袋、兩隻手錶，總值100萬港元。最貴重的失物為一隻20萬港元的手錶。

同時，人員檢獲疑為賣出失物的22萬港元現金的贜款、3本支票簿、帳簿及8部手機。至昨日人員在秀茂坪區及元朗區拘捕3名負責為主腦開設電話卡及支票簿的骨幹成員。