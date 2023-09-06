涉前年兩度強行與印傭性交　陪審團裁定已婚男保險經紀強姦罪成

45歲已婚男保險經紀涉嫌於前年中兩度溜進印傭的房間強行與她性交，其中一次成功與他性交。該經紀早前於高院否認強姦及企圖強姦共兩罪，案件經多日審訊後，由6男組成的高院陪審團於昨日（5日）開始退庭商議裁決，在商議共約11小時後，今（6日）以5比1大比數裁定強姦罪成，但一致裁定企圖強姦罪名不成立。

已婚且育有兩女一子的被告周家瑋（45歲）否認強姦及企圖強姦罪。被告被控於2021年7月28日企圖強姦X，以及於同年8月10日強姦X，X於案發時約40歲。控方案情指，男被告於首次事件當日凌晨，走進X的房間拿走她的手機要求她不要作聲。被告又稱當天是他生日要X吻他，X雖拒絕但被告仍強吻她並觸碰其胸部，再強行脫去X衣物及吻X私處，以手指插她下體並試圖與她性交，最終因被告陽具未能勃起而離開。

第2次事件當日凌晨，被告又進入X房間稱：「我要你」並觸摸其胸部嘗試把陽具放入她口中。被告及後用手指插入X私處，且在沒有使用避孕套下強行與X性交10至20秒。被告自辯則稱兩次事件均是X先引誘他，他最終答允給予X500港元與她性交。第一次事件因他聽到妻子的腳步聲而作罷，第2次事件2人有性交，他亦有用手機錄音。但翌日X要求被告給她5萬元否則把事件告知其妻，被告最終拒絕，X則於其後報案。案件原本有6男1女陪審員，但在退庭商議至今早，其中1名女陪審員以私人理由退出，故最終只有6名陪審員繼續商議。

案件編號：HCCC 35/2023