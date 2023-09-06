下周四公布夜經濟措施　有議員建議重新設計幻彩詠香江

政府日前指將於下星期公布推動夜經濟措施，有政黨今（6日）約見政府官員後指政府將於下周四公布，有議員建議當局需思考如何吸引旅客在香港過夜，推動夜經濟的同時亦不要影響原本經營的商戶和擾民，又指活動並非一次性，而是會在今年年尾和下年會 「浪接浪」 分階段推出活動。

議員葛珮帆表示，夜經濟活動希望可帶動開心氣氛，開心消費，吸引遊客在香港過夜，亦不要影響原本經營的商戶和擾民；她指香港缺少大型本港特色夜晚表演活動來吸引遊客留港，建議政府可重新設計幻彩詠香江，指過往幻彩詠香江表演對遊客吸引力低，除了現時的燈光表演之外，可加入活潑、多元化元素和更多光影，更可加入大型無人機表演，因無人機變化好多，可以「晚晚不同」。她又稱近年香港在舉辦國際音樂會、吸引歌星和樂隊來港表演方面較為失色，希望隨着啟德體育園落成有更多表演場地，政府也應盡快落實機場亞洲博覽館第二期建設，使有更多場地容納大型國際表演，爭取更多國際巨星表演。

議員鄭泳舜也表示下個星期有國際羽毛球邀請賽，政府可透過大型體育活動，一次過吸引更多遊客和市民看完表演活動，出來消費，而未來有超過12個大型體育活動，但認為有空間可更多，而很多城市會和香港爭比賽舉辦權，因此政府應更積極，舉辦更多大型文化藝術活動。議員周浩鼎也表示年底有三個大型活動舉行，政府應將三個活動串連起來，配合夜間活動，用好遠離民居地方。