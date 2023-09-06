逾7成受訪服務業員工反對輸入外勞　工會憂影響本地薪酬及就業

本港各行業人手短缺，其中飲食、零售、酒店業情況惡劣。有工會今（6日）公布最新調查指，相比疫情前，服務業相關工種薪酬升4%至10%，惟勞動強度則相應提高10%至30%，顯然付出與收穫不成正比。就政府「補充勞工優化計劃」日前接受申請，放寬26個非技術或低技術工種輸入外勞，包括髮型師、電話接線生及侍應生等。逾72%受訪者表示反對，95%人認為僱主應改善勞工待遇，不應輕言輸入外勞。

是次調查由3個工會進行，包括飲食業職工總會、百貨商業僱員總會、酒店及餐飲從業員協會，共訪問2,101人。飲食業職工總會秘書長黃必文表示，酒樓侍應疫情前月薪約1.6萬港元，現時增加10%至1.75萬港元，惟工作量增加約20%，如銀員要兼顧樓面工作，廚房主管要兼任雜務等。他又指，飲食業人手緊張，薪酬不高、工作量大、工時長、長期站立、節假日無假放等，皆影響新人入行，盼待遇能有所改善，又建議僱主在繁忙時段增聘兼職，減輕員工工作壓力。

香港百貨商業僱員總會權益主任林志忠稱，現時售貨員月薪約1.5萬港元，較疫情前升7.5%。他指，售貨員入行門檻不高，改善待遇能增加行業吸引力，反而擔憂，如零售業輸入外勞，會影響從業員薪酬調整，也無法吸引新血入行。酒店及餐飲從業員協會會長陳志強表示，酒店業以房務員人手較短缺，目前整體欠缺20%人手，即約1,200人。他指，房務員疫情前後月薪已由1.4萬至1.5萬港元，升至1.7萬至2萬港元，惟部分酒店薪酬待遇較低，舊人離職及吸引不到新人入行，促提高待遇及加強招聘培訓。

香港旅遊聯業工會聯會秘書長林志挺總結，飲食業、零售業、酒店業屬服務性行業，行業技能要求較簡單，易於市民就業，若開放輸入外勞，勢影響本地工人薪酬及就業機會。為解決人手短缺，工會提出多項建議，包括：改善薪酬待遇及工作環境；政府、業界提供實用行業崗位技能培訓及津貼；引進人工智能及自動化技術，減輕工作且提高效率；政府制訂政策協助婦女及新退休人士重返職場，釋放潛在勞動力；政府長遠應全面檢討本港人口政策 ，制訂符合現況的中長期策略。